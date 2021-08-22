Состоялся брифинг для участников международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»

БАКУ /Trend/ - По случаю старта конкурса «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в Казахстане в рамках «Армейских международных игр – 2021», состоялся брифинг для участников состязания, передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе брифинга участники были ознакомлены с правилами безопасности, им были пояснены особенности и условия проведения соревнования, на макете местности были показаны рубежи для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также предоставлена информация об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.

Отметим, что на конкурсе, который стартует 25 августа, Азербайджанскую армию представят 22 военнослужащих.

Подготовка азербайджанских артиллеристов к конкурсу продолжается.