Состоялся брифинг для участников международного конкурса «Мастера артиллерийского огня»
БАКУ /Trend/ - По случаю старта конкурса «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в Казахстане в рамках «Армейских международных игр – 2021», состоялся брифинг для участников состязания, передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе брифинга участники были ознакомлены с правилами безопасности, им были пояснены особенности и условия проведения соревнования, на макете местности были показаны рубежи для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также предоставлена информация об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.
Отметим, что на конкурсе, который стартует 25 августа, Азербайджанскую армию представят 22 военнослужащих.
Подготовка азербайджанских артиллеристов к конкурсу продолжается.
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