В Азербайджане за сутки выявлено 3 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 180 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 3 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1180 человек, скончались - 29, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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