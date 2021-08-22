Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 60 191 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 45 649, вторую – 14 542.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 170 376.
При этом первую дозу вакцины получили 3 713 143, вторую – 2 457 233 человека.
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