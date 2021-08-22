БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 60 191 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 45 649, вторую – 14 542.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 6 170 376.

При этом первую дозу вакцины получили 3 713 143, вторую – 2 457 233 человека.