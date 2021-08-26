Уроженка города Шуша вновь посетила его спустя 29 лет
ШУША /Trend/ - Я даже не представляла себе, что смогу еще раз увидеть Шушу спустя 29 лет, сказала в четверг Карабахскому бюро Trend уроженка города Хитаба Мамедова.
По словам Мамедовой, она долгие годы проработала в Шуше директором школы.
"Мне было 42 года, когда я покинула Шушу. Сейчас я не могу сдержать слезы. Мне 71 год, и я даже не представляла, что смогу еще раз увидеть родной город. Это для меня огромная радость, сбылись мои сны и желания. Я признательна Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему за этот день. Благодарю судьбу за то, что она подарила нам этот день. Мы всю жизнь будем признательны нашему Президенту за эти счастье и радость", - сказала она.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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