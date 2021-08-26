Глава Управления турецкими институтами здравоохранения встретился с председателем правления TƏBİB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган встретился с председателем правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамином Байрамлы.

Об этом Акдоган написал на своей странице в Twitter, сообщает в четверг Trend.

В публикации говорится, что в ходе встречи были проведены консультации по третьему этапу тестов турецкой вакцины от коронавируса Turkovac.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)