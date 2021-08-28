Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился на своей странице в Instagram публикацией «Экоцид, Карабах, Азербайджан» об экологической трагедии в результате загрязнения Арменией реки Охчучай, сообщает в субботу Trend.

«Истоки Охчучая находятся на территории Армении. Далее река протекает по территории Азербайджана и впадает в Араз на границе с Ираном. На армянской территории находятся два крупных предприятия: медно-молибденовый завод в Гаджаран-Зангезуре и Кафанский завод по переработке железной руды. Сточные воды, загрязненные тяжелыми металлами в процессе производства, сбрасываются в реку Охчучай. Немецкая горнодобывающая компания Croniment владеет 60 процентами акций Зангезурского медно-молибденового завода в Армении. Содержание в речной воде никеля превышает норму в семь раз, железа - в четыре раза, меди и молибдена - в два раза. В марте в бассейне реки Охчучай была зафиксирована массовая гибель рыбы. Похоже, что река используется производителями в Армении в качестве "коллектора" для транспортировки промышленных отходов в Азербайджан. Армения еще не присоединилась к международной конвенции по трансграничным водам и не взяла на себя соответствующие международные обязательства. Здесь происходит экологическая катастрофа, в результате которой загрязняются воды как в Азербайджане, так и в Иране», - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)