БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут эксгумированы останки из массовых захоронений на освобожденных территориях.

Об этом сказал журналистам глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, сообщает в понедельник Trend.

Он сообщил, что на освобожденных территориях Азербайджана найдены массовые захоронения времен первой Карабахской войны.

По словам Ахундова, посредством международных организаций будут приняты соответствующие меры по вскрытию этих могил, эксгумации и идентификации останков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)