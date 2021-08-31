БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начала функционировать частная ветеринарная система.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, разработана и утверждена соответствующая модель, и с сегодняшнего дня начнут оказываться частные ветеринарные услуги.

«Начиная с 1 сентября и до конца этого года, ветеринары поэтапно начнут работать на основании договоров об услугах с Агентством аграрных услуг, после чего Агентство на основании заключенных договоров поручит частным ветеринарам профилактику, диагностику и выполнение мер, проводимых против особо опасных заболеваний (вакцинация, сбор анализов крови и т.д.)

Кроме того, ветеринары, начавшие оказывать частные услуги, будут проводить инспекцию мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, активные и пассивные наблюдения в связи с болезнями, идентификацию животных и пр.

Частные ветеринары должны обязательно информировать районные управления ветеринарии при подозрениях в связи с опасными болезнями в ходе пассивных наблюдений.

На основании договора, заключенного с Агентством аграрных услуг, оплата за услуги ветеринаров будет производиться по прейскуранту, утвержденному решением Кабмина от 22 июня 2021 года», – сказал он.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)