БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане начнется массовая вакцинация животных.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Агентства аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Мирза Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что со следующего года продавцы пунктов продажи и забоя мяса будут информироваться о вакцинации животных. Таким образом, покупатели тоже смогут быть уверены в качественности мяса».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)