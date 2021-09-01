В Баку содержание пыли в воздухе вдвое превышает норму

БАКУ / Trend/ - Сегодня с полудня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, который возник из-за поступления воздушных масс с юго-восточного направления, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По информации, полученной со спутниковых изображений, наблюдаемый в воздухе пыльный туман носит трансграничный характер, а содержание пыли в воздухе вдвое превышает норму.

Пыльная погода сохранится в течение дня.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)