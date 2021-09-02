Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава

Общество 2 сентября 2021 12:20 (UTC+04:00)
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава

Как оценивается ситуация в области хирургии в нашей стране? Какие подготовительные меры должны быть предприняты для проведения сложных реконструктивных операций? Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции?

На эти и другие вопросы ответил заведующий кафедрой общей хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), общий хирург Учебно-хирургической клиники АМУ, главный хирург Министерства здравоохранения, профессор Эльчин Агаев.

- Как оценивается ситуация в области хирургии в нашей стране?

- Среди основных достижений в области общей хирургии можно отметить выполнение эндоскопических операций, особенно лапароскопических и торакоскопических операций.

Мы добились больших успехов в области трансплантации органов, особенно печени и почки. Хочу еще раз подчеркнуть, что одной из главных причин нашего успеха в различных областях хирургии являются кадры, которые прошли обучение по специализации в братской Турции. Они вносят большой вклад в этот успех.

- В чем вы видите в настоящее время главную проблему в области хирургии?

- Успехи в вышесказанных областях привели к значительному сокращению потока пациентов, выезжающих на лечение за границу. Однако с сожалением хочу отметить, что, несмотря на достигнутые успехи, в некоторых сферах здравоохранения есть ряд недостатков, особенно в частном секторе. Так, в качестве основных причин недостатков в деятельности некоторых частных хирургических клиник я хотел бы выделить следующие: иногда своевольное решение некоторых врачей этих клиник при возникших осложнениях у пациента и неиспользование потенциала ведущих специалистов нашей страны, имеющих богатый опыт в этой сфере, приводят к очень серьезным последствиям.

Мы неоднократно были свидетелями того, что сложные реконструктивные операции в частных клиниках проводят неопытные хирурги. Даже при осложнениях, которые начинаются после этих операций, повторные операции проводят те же врачи и без привлечения опытных специалистов. Это очень серьезный недостаток, так как неоднократно рекомендовалось, чтобы повторные операции проводились опытными специалистами, а не врачом, проводящим первую операцию. С одной стороны, в такой ситуации психологический фактор может негативно сказаться на состоянии врача. Кроме того, ввиду сложности повторной операции очень важно участие врачей с богатым клиническим опытом и научными знаниями. Молодые врачи, работающие в частных клиниках, должны это знать и соблюдать.

- Какие подготовительные меры должны быть предприняты для проведения сложных реконструктивных операций?

- На самом деле, перед сложными реконструктивными операциями следует провести консилиум, определить компетенцию хирурга и, при необходимости, привлечь к операции опытных специалистов. При повторном осложнении в состоянии пациента, ввиду безответственности неопытного врача повторяются, следует в обязательном порядке внести ограничения на деятельность этого врача. В целом в частных больницах с недостаточно развитой материально-технической базой, не рекомендуется проводить масштабные реконструктивные операции.

Еще одна проблема - это «приватизация» пациентов некоторыми врачами. Такого типа врачи не считают должным консультироваться с другими врачами. На самом деле, они должны понимать, что подобные консультации, даже с приглашением сторонних специалистов, принесет им пользу. Отрадно, что в нашей стране есть доценты и профессора с большим научным потенциалом и опытом клинической практики. Молодым врачам с недостаточным опытом клинической практики следует знать, что мы всегда готовы ответить на их вопросы и оказать свою помощь.

- Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции?

- К нам поступают подобные жалобы. В таких случаях следует подавать официальное обращение в Министерство здравоохранения. Можете быть уверены, что каждая поступающая жалоба будет тщательно расследована и приняты необходимые меры. Считаю, что эти проблемы можно устранить, и как главный хирург Министерства здравоохранения готов приложить все усилия для решения этих проблем.

Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава - Gallery Image
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США
Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США
Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс
Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс
Иран в шесть раз сократил поставки газа на электростанции Ирака
Иран в шесть раз сократил поставки газа на электростанции Ирака
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Халг Банк снова снизил проценты по кредитам! Экономика 13:25
Евростат назвал объем экспорта нефтепродуктов из Туркменистана в Румынию за I полугодие Энергетика 13:23
Надежность платформы азербайджанского цифрового торгового хаба обеспечивается на основе международных решений Экономика 13:18
Спрос азербайджанских банков на валюту сократился Финансы 13:11
Новый спецпредставитель НАТО по Кавказу вступил в должность Политика 13:04
Общая выручка грузинских банков возросла Финансы 12:54
Азербайджанский Expressbank в 2020 г. столкнулся с незначительным давлением на прибыль и капитал - Fitch Финансы 12:50
"Дочка" NEQSOL Holding в Украине увеличила доходы и прибыль на 20% Экономика 12:47
Банк ВТБ (Азербайджан) до 2022 г. планирует увеличить долю кредитов, выдаваемых онлайн Финансы 12:44
Банк БРИКС одобрил расширение состава членов за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш Арабские страны 12:43
Коронавирус в Израиле: Более 90 тысяч зараженных, но число тяжелобольных снижается Израиль 12:37
Минздрав Азербайджана огласил порядок получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса Общество 12:35
SOCAR Trading расширит поставки американской нефти на мировые рынки Экономика 12:26
Эффективность "Спутника V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8% Россия 12:24
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава Общество 12:20
В Грузии зафиксирован новый максимум показателя смертности от коронавируса Грузия 12:20
Агентство автодорог Азербайджана о строящихся дорогах в Карабахе и Восточном Зангезуре Общество 12:16
Минобороны ФРГ призвало ЕС сделать выводы из зависимости от США Европа 12:07
Татнефть и Узбекнефтегаз намерены реализовывать проекты малотоннажной нефтегазохимии Энергетика 12:02
Порты Турции перевалили около 300 тыс. тонн грузов из Латвии Турция 11:48
Минздрав Азербайджана об удалении данных о получении первой дозы вакцины от COVID из системы Общество 11:45
Михаил Гусман о новом президенте Эстонии Аларе Карисе в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Европа 11:36
Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства - МИД Азербайджана Политика 11:34
Минэнерго Турции ввело запрет для одной из компаний на участие в тендерах BOTAŞ Энергетика 11:26
Боррель: Потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана Европа 11:25
Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование территорий Азербайджана Политика 11:20
В Казахстане будут приняты меры по повышению оплаты труда Казахстан 11:19
SOFAZ назвал объем реализованной на аукционах валюты за август Финансы 11:18
Граждане могут предоставлять при проверке COVID-паспорт и сертификат об иммунитете в электронном виде - госагентство Азербайджана Общество 11:18
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 2 сентября Узбекистан 11:08
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО) Общество 11:08
Россия снизила производство бензина Россия 10:44
Туркменский госконцерн закупит оборудование Тендеры 10:44
Азербайджан с начала года увеличил экспорт в Испанию более чем вдвое Экономика 10:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:37
Азербайджанский депутат о временном влиянии карантинных ограничений на сферу общепита Экономика 10:33
Денежная база в Азербайджане заметно возросла Финансы 10:17
Минздрав Азербайджана о причине ухудшения состояния больных COVID, лечащихся дома Общество 10:13
Президент Ильхам Алиев поздравил нашего спортсмена, завоевавшего золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Токио-2020» Политика 10:10
В первом полугодии 2021 года денежные переводы в КР выросли на 31,1% Кыргызстан 10:06
В работе Instagram произошел сбой США 10:01
Лондон может разместить ядерный арсенал во Франции и США при отделении Шотландии Европа 09:57
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора Культура 09:57
Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в Гяндже (ФОТО) Политика 09:52
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Афганистане Другие страны 09:51
25% населения Израиля получили третью "бустерную" прививку против коронавируса Израиль 09:49
Валютные резервы Центробанка Азербайджана существенно выросли за год Финансы 09:46
ITFC подписал соглашения с двумя узбекскими банками Бизнес 09:36
Оборот плательщиков НДС в Грузии продолжает расти Бизнес 09:36
Туркменский консорциум «Хазар» закупит автотранспортное средство Тендеры 09:28
Жители Кельбаджара после 28 лет разлуки посетили родные края (ФОТО) Политика 09:27
Стоимость облигаций, полученных SOFAZ от ЗАО "Южный газовый коридор" увеличилась Энергетика 09:25
Нефть умеренно дешевеет Энергетика 09:22
На северо-востоке США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида" США 08:53
Экипаж ВВС Азербайджана, отправившийся на учения «Сокол ТурАз - 2021», находится в Турции Общество 08:42
В Доминикане выявили случаи заражения штаммом коронавируса "мю" Другие страны 08:24
Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США Иран 08:01
Восточно-Казахстанская и Жамбылская области Казахстана в желтой зоне по коронавирусу Казахстан 07:41
Азербайджан в разы увеличил экспорт удобрений Бизнес 07:35
Кредитование в Нахчыванской АР выросло более чем на четверть Финансы 07:32
ЦБА расширяет международное сотрудничество в сфере информационной и кибербезопасности ИКТ 07:30
Уровень безработицы в Грузии увеличился Бизнес 07:15
Более чем у 50 человек в Бразилии зафиксировали симптомы болезни Хаффа В мире 06:52
Байден распорядился оказать федеральную помощь Северной Дакоте и Миссури из-за непогоды США 06:16
Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе города Уинстон-Салем США 05:17
Иран представил трехмерный радар, способный регистрировать до 300 целей одновременно Иран 04:18
Зеленский заявил, что Байден поддержал Украину в вопросе предоставления ей членства в НАТО Другие страны 03:16
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили Другие страны 02:37
США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли США 02:19
Роналду побил рекорд по количеству голов за национальные сборные Спорт 01:41
Турция вышла на второе место в мире по темпам роста ВВП - Эрдоган Турция 01:06
США работают над налаживанием коридоров эвакуации из Афганистана - Госдеп США 00:37
Новак: Россия сможет на 100 тыс. б/с увеличить добычу в сентябре в рамках квот ОПЕК+ Россия 00:24
Узбекистан увеличил закупки автомобилей турецкого производства Турция 00:01
В школе Северной Каролины произошла стрельба США 1 сентября 23:37
Анкара продолжит внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане - Акар Турция 1 сентября 23:18
Азербайджан поддержал новое соглашение ОПЕК+ по увеличению суточной добычи нефти (ФОТО) Экономика 1 сентября 23:02
Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс Иран 1 сентября 22:42
В Панджшере заявили об отступлении талибов, понесших "огромные потери" в боях за провинцию Другие страны 1 сентября 22:26
В Азербайджане состоялась онлайн-конференция по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений (ФОТО) Политика 1 сентября 21:45
Надеемся на процветание в ближайшем будущем освобожденных территорий Азербайджана - журналист из Узбекистана Политика 1 сентября 21:25
В Узбекистан доставлена первая после смены власти партия коммерческого груза из Афганистана Узбекистан 1 сентября 21:24
Грузия увеличила экспорт персиков и нектаринов Бизнес 1 сентября 21:21
Азербайджанские НПО выступили с заявлением в связи с пленными, заложниками и лицами, пропавшими без вести в результате армянской агрессии Политика 1 сентября 21:16
Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану Туркменистан 1 сентября 21:03
Азербайджанские артиллеристы успешно завершили участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 сентября 20:04
Главным приоритетом Грузии остается диверсификация возобновляемых источников энергии - ENER-T Энергетика 1 сентября 19:45
О книжном рынке Азербайджана поговорят в Москве Культура 1 сентября 19:29
МВФ назвал объем средств, выделяемых Туркменистану в связи с пандемией Финансы 1 сентября 19:10
Импорт Грузией дизельного топлива из Азербайджана возрос Энергетика 1 сентября 18:50
В Баку стартует ANIMAFILM – мультипликация для детей и взрослых (ФОТО) Культура 1 сентября 18:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 1 сентября 18:26
"Железные дороги Туркменистана" закупят материально-технические ресурсы Тендеры 1 сентября 18:22
В Азербайджане выявлены еще 3 845 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 876 человек Общество 1 сентября 18:21
В Баку продолжился судебный процесс по делу Ровшана Акберова Общество 1 сентября 18:19
Развитие текстильной промышленности может сделать Узбекистан хабом между Востоком и Западом (Эксклюзив) Бизнес 1 сентября 18:11
Лица, получившие до 1 октября одну из двух доз вакцины от коронавируса, могут посещать объекты общепита - Шахмар Мовсумов Общество 1 сентября 17:51
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 1 сентября 17:47
В России собрали более 90 млн тонн зерна Россия 1 сентября 17:46
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 1 сентября Узбекистан 1 сентября 17:40
Все новости