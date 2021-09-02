Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава

Как оценивается ситуация в области хирургии в нашей стране? Какие подготовительные меры должны быть предприняты для проведения сложных реконструктивных операций? Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции?

На эти и другие вопросы ответил заведующий кафедрой общей хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), общий хирург Учебно-хирургической клиники АМУ, главный хирург Министерства здравоохранения, профессор Эльчин Агаев.

- Как оценивается ситуация в области хирургии в нашей стране?

- Среди основных достижений в области общей хирургии можно отметить выполнение эндоскопических операций, особенно лапароскопических и торакоскопических операций.

Мы добились больших успехов в области трансплантации органов, особенно печени и почки. Хочу еще раз подчеркнуть, что одной из главных причин нашего успеха в различных областях хирургии являются кадры, которые прошли обучение по специализации в братской Турции. Они вносят большой вклад в этот успех.

- В чем вы видите в настоящее время главную проблему в области хирургии?

- Успехи в вышесказанных областях привели к значительному сокращению потока пациентов, выезжающих на лечение за границу. Однако с сожалением хочу отметить, что, несмотря на достигнутые успехи, в некоторых сферах здравоохранения есть ряд недостатков, особенно в частном секторе. Так, в качестве основных причин недостатков в деятельности некоторых частных хирургических клиник я хотел бы выделить следующие: иногда своевольное решение некоторых врачей этих клиник при возникших осложнениях у пациента и неиспользование потенциала ведущих специалистов нашей страны, имеющих богатый опыт в этой сфере, приводят к очень серьезным последствиям.

Мы неоднократно были свидетелями того, что сложные реконструктивные операции в частных клиниках проводят неопытные хирурги. Даже при осложнениях, которые начинаются после этих операций, повторные операции проводят те же врачи и без привлечения опытных специалистов. Это очень серьезный недостаток, так как неоднократно рекомендовалось, чтобы повторные операции проводились опытными специалистами, а не врачом, проводящим первую операцию. С одной стороны, в такой ситуации психологический фактор может негативно сказаться на состоянии врача. Кроме того, ввиду сложности повторной операции очень важно участие врачей с богатым клиническим опытом и научными знаниями. Молодые врачи, работающие в частных клиниках, должны это знать и соблюдать.

- Какие подготовительные меры должны быть предприняты для проведения сложных реконструктивных операций?

- На самом деле, перед сложными реконструктивными операциями следует провести консилиум, определить компетенцию хирурга и, при необходимости, привлечь к операции опытных специалистов. При повторном осложнении в состоянии пациента, ввиду безответственности неопытного врача повторяются, следует в обязательном порядке внести ограничения на деятельность этого врача. В целом в частных больницах с недостаточно развитой материально-технической базой, не рекомендуется проводить масштабные реконструктивные операции.

Еще одна проблема - это «приватизация» пациентов некоторыми врачами. Такого типа врачи не считают должным консультироваться с другими врачами. На самом деле, они должны понимать, что подобные консультации, даже с приглашением сторонних специалистов, принесет им пользу. Отрадно, что в нашей стране есть доценты и профессора с большим научным потенциалом и опытом клинической практики. Молодым врачам с недостаточным опытом клинической практики следует знать, что мы всегда готовы ответить на их вопросы и оказать свою помощь.

- Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции?

- К нам поступают подобные жалобы. В таких случаях следует подавать официальное обращение в Министерство здравоохранения. Можете быть уверены, что каждая поступающая жалоба будет тщательно расследована и приняты необходимые меры. Считаю, что эти проблемы можно устранить, и как главный хирург Министерства здравоохранения готов приложить все усилия для решения этих проблем.