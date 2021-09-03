Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан
БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабмина о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана, центр приема граждан при министерстве образования приостанавливает работу до первого ноября 2021 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Граждане могут записаться на прием в минобразования в видеоформате по ссылке https://edu.gov.az/az/contact или по телефону 146-1.
В министерстве также добавили, что Агентство по обеспечению качества в образовании с шестого сентября также перейдет на прием граждан в видеоформате.
Граждане могут записаться на прием посредством сайта министерства (https://edu.gov.az/az/contact_us) или по телефону 146-1.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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