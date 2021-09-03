Судно, направляющееся из Астрахани в порт Баку, попало в «водную ловушку»
БАКУ/Trend/ - В северной части Каспийского моря, на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, на мели оказался теплоход «ВФ Танкер 7». Судно следовало из Астрахани. Конечной точкой маршрута значится порт Баку Азербайджанской Республики, передает Trend со ссылкой на AstrakhanPost.ru.
Как рассказали в пресс-службе региональной части МЧС, среди экипажа, а это 12 человек, пострадавших нет. На борту имеются запасы еды и воды на две недели. Корпус танкера не поврежден, загрязнения акватории не произошло. Движение судов по каналу не приостанавливалось. Информация уточняется.
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