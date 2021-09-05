Стоматологические клиники являются причиной еще большего распространения инфекционных заболеваний – Минздрав

БАКУ /Trend/ - В последнее время участились случаи заражения инфекционными заболеваниями в стоматологических клиниках, особенно гепатитами B и C.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центре аналитических экспертиз Министерства здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что вирусные гепатиты сейчас широко распространены во всем мире: «Гепатиты B и C – это инфекционные заболевания вирусной природы. Во время заражения повреждается печень, что приводит к ее воспалению. В большинстве случаев никаких симптомов не наблюдается, но в последующем возникают необратимые изменения и повреждение структуры печени, что приводит к циррозу печени. Вирус гепатита С является одним из шести распространенных вирусов гепатита (RNT-содержащие вирусы – A, B, C, D, E, G). Существует шесть основных числовых генотипов вируса гепатита С. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 4 процентов населения мира инфицировано этим вирусом».

По словам руководителя отдела по связям с общественностью центра Эсмиры Акбаровой, основной путь распространения болезни – это контакт с кровью больного человека, то есть попадание крови больного в кровь здорового человека: «Индивидуальные инструменты, такие как кусачки для ногтей, бритвы и зубные щетки, используемые инфицированными гепатитом С, также являются одними из основных средств распространения болезни. Кроме того, есть вероятность заражения в нестерильных стоматологических клиниках, парикмахерских, женских косметологических салонах. Заражение вирусом гепатитов B и C может произойти, если одни и те же инструменты используются для всех пациентов во время стоматологических осмотров и лечебных процедур без надлежащей стерилизации. Чтобы защититься от вируса, каждый должен требовать от врачей и специалистов (парикмахеров, косметологов) соблюдать эти правила».

Она добавила, что одним из приоритетов отдела медицинского контроля Центра аналитической экспертизы Минздрава является предотвращение возможностей заражения вирусными гепатитами при указанных выше рисках.

«С этой целью, согласно заранее утвержденному в отделе медицинского контроля плану, предотвращение и профилактика заражения вирусными гепатитами находятся под особым контролем. Проводятся плановые и внеплановые проверки в частных медицинских учреждениях (стоматологических клиниках, поликлиниках и стационарах) для выявления различных недостатков, касающихся организации лечебно-диагностической работы, соблюдения персоналом правил, наличия необходимого оборудования и т.д. При выявлении нарушений принимаются соответствующие административные меры, проводятся просветительские работы», – сказала Акбарова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli