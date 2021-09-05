Жители Агдама посетили агдамскую Джума-мечеть (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Продолжается поездка группы жителей Агдама в свой родной город.
Как сообщает Trend, в рамках поездки жители Агдама посетили Джума-мечеть и совершили там намаз.
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