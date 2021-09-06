Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Еще 11 азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и находившихся на лечении в Турции, вернулись на родину, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT.
Фонд продолжит обеспечивать их лекарственными препаратами для дальнейшего лечения.
В настоящее время на лечении в Турции находятся еще 45 участников войны.
Фонд YAŞAT продолжит держать под контролем лечение военнослужащих до их полного выздоровления.
Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью запущен портал yashat.gov.az.
С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Проверка документов граждан на входе в моллы и объекты общепита является законной - МВД Азербайджана
Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД
Корейские компании будут участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол (Интервью)