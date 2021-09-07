В Азербайджане начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в учебные заведения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.
Они должны до 20 сентября пройти регистрацию на portal.edu.az.
Отсутствие регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления в вуз по соответствующей специальности.
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