В Азербайджане будут вакцинировать от COVID-19 граждан 16-18 лет - минздрав
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в исключительных случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан в возрасте 16-18 лет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ
Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Информация о принудительном ношении масок на открытом воздухе не соответствует действительности – МВД Азербайджана
Энергетическая инфраструктура необходима для благосостояния азербайджанского народа – Разведцентр энергетической безопасности НАТО