В Азербайджане будут вакцинировать от COVID-19 граждан 16-18 лет – минздрав (версия 2)

(первая версия в 09:30)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в исключительных случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан в возрасте 16-18 лет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, официальные разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам, Администрации США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty), Научно-медицинский совет минздрава Азербайджана и Научный комитет Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) приняли следующие решения:

1. В Азербайджане в исключительных случаях подростков в возрасте 16-18 лет будут вакцинировать препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19.

2. Для вакцинации подростков 16-18 лет будет требоваться письменное заявление одного из родителей и согласие обоих родителей с указанием причины введения вакцины.

3. Вакцинация подростков будет проводиться в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре.

Для этого необходимо пройти регистрацию и занять очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)