Минздрав Азербайджана о вакцинации от коронавируса граждан 16-18 лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в исключительных случаях граждан в возрасте 16-18 лет будут вакцинировать от коронавируса препаратом mRNT Pfizer.

В эту категорию входят обучающиеся за рубежом и страдающие хроническими заболеваниями, сообщили во вторник в минздраве Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По данным ведомства, введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty) от коронавируса официально разрешено Европейским агентством по лекарственным средствам и Администрацией США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов.

Научно-медицинский совет минздрава Азербайджана и Научный комитет Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) приняли решение о вакцинации подростков с учетом этого разрешения.

Отметим, что вакцинация подростков будет проводиться в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре.

Для этого необходимо пройти регистрацию и занять очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)