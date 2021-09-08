Вузы Азербайджана с самой высокой и самой низкой стоимостью обучения - исследование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оплата за учебу в вузах варьирует в пределах 1000-8500 манатов.

Согласно исследованию Trend, в числе вузов страны с самой высокой стоимостью обучения Азербайджанская дипломатическая академия (ADA), Бакинская высшая школа нефти, университет «Хазар», Медицинский университет, Бакинская музыкальная академия, Западно-Каспийский университет, а также по ряду специальностей - Бакинский госуниверситет (БГУ) и Академия художеств.

Так, годовая оплата за обучение в ADA варьирует в пределах 6000-6500 манатов, а для иностранных студентов составляет 8500 манатов. В университете «Хазар» учеба обойдется в 4000-5000 манатов, Азербайджанском медуниверситете - 4000-4500 манатов, в Бакинской высшей школе нефти годовая оплата за учебу по большинству специальностей составляет примерно 4500 манатов.

Что касается БГУ, то самой высокой в вузе является оплата за обучение на юридическом факультете. Годовая оплата за обучение по этой специальности на заочном отделении стоит 3600, на очном отделении - 4500 манатов.

Обучение в Бакинской музыкальной академии обойдется в 2000-3500 манатов в год, а в Национальной консерватории и Университете культуры и искусства - 2000 и 1800 манатов соответственно.

В Академии художеств самое дорогое обучение по специальности «дизайн», годовая оплата за него составляет 3000 манатов.

Что касается наименьшей стоимости обучения, то в Азербайджанском университете языков, Загатальском филиале Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Гянджинском государственном университете, Нахчыванском государственном университете и Загатальском филиале Азербайджанского государственного экономического университета есть несколько специальностей, годовое обучение по которым обойдется в 1000 манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)