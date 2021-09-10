В парламенте Грузии разрабатывают законопроект об изменении окончаний фамилий азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - На заседании комиссии по правам человека и гражданской интеграции грузинского парламента обсужден законопроект об изменении окончаний фамилий азербайджанцев, проживающих в Грузии, сообщает в пятницу Trend.
Законопроект позволит поменять окончания фамилий гражданам Грузии-представителям этнических меньшинств в соответствии с их историческими и культурными традициями.
В заседании комиссии приняли участие ее председатель Михаил Саржвеладзе, депутаты Савалан Мирзоев и Заур Даргалы.
Было внесено предложение направить законопроект после его подготовки на рассмотрение парламента.
Отметим, что проживающие в Грузии азербайджанцы носят фамилии, оканчивающиеся на "ов" и "ев".
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)