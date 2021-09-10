Незаконно требовать у водителей автомобилей плату за парковку в Баку - БТА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Незаконно требовать у водителей автомобилей плату за парковку в Баку, так как в столице тарифы на нее не установлены. Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

"К примеру, на улице Лятифа Иманова в Ясамальском районе Баку незаконно установлен дорожный знак "Парковка", и некоторые дельцы, пользуясь этим, требуют плату с водителей. Этот знак был установлен до создания БТА. Подобные случаи выявляются и устраняются. Эти знаки устанавливают некоторые дельцы. БТА принимает соответствующие меры в связи с этими знаками", - сказал Агаев.

Он также призвал водителей парковаться только в предусмотренных для этого местах.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)