Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект

Общество 10 сентября 2021 12:32 (UTC+04:00)
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект

Министерство культуры Азербайджанской Республики, Национальная комиссия Азербайджанской Республики по ICESCO, Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и NewSpace Innovation совместно запускают новый пилотный проект под названием ICESCO Accelerator, направленный на развитие сфер технологий динамического творчества и культуры посредством реализации акселераторных программ в странах-членах ICESCO.

Проект будет осуществляться в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане и первоначально будет охватывать пять отраслей: сельское хозяйство, цифровые медиа, финансовые технологии, развлечения и игры, туризм и пищевые технологии.

На первом этапе проекта будут проводиться национальные конкурсы и местное жюри выберет лучшие стартапы по их результатам. Национальные конкурсы стартуют 11 сентября в форме двухдневного лагеря (bootcamp), в котором команды пройдут обучение по такой тематике, как «Построение бизнеса», «Бизнес-модели», «Исследование клиентов».

На втором этапе проекта будут проводиться интенсивные менторские сессии в течение шести недель. На этом этапе команды доработают свои идеи, подготовят предложения и прототипы и представят их жюри. В финале будут участвовать 3 лучшие команды от каждой страны.

На третьем этапе финалисты от каждой страны поборются за призы, представив свои стартап-идеи инвесторам и предпринимателям.

Регистрация на конкурс проходила с 6 августа по 8 сентября.

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