Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило грубые нарушения на ряде объектов общепита

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности 10 сентября провело 713 мониторингов на 419 объектах общепита Баку и регионов Азербайджана и выявило на 12 из них факты грубого нарушения требований законодательства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов на объектах общепита Баку и регионов.

В настоящее время мониторинги продолжаются, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, будут приняты самые строгие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)