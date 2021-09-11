БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 64 520 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 23 286, вторую – 41 234.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 557 554.

При этом первую дозу вакцины получили 4 488 930, вторую – 3 068 624 человека.