В Азербайджане названо число получивших сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19 получили около тысячи человек.

Об этом сказала заведующая сектором организации стационарного обслуживания Главного управления здравоохранения города Баку Айтен Султанова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, сертификат был выдан в связи с неуправляемым видом эпилепсии, острым коронарным синдромом, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием, хроническими болезнями печени и почек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)