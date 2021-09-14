В Азербайджане названо число получивших сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19 получили около тысячи человек.
Об этом сказала заведующая сектором организации стационарного обслуживания Главного управления здравоохранения города Баку Айтен Султанова, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, сертификат был выдан в связи с неуправляемым видом эпилепсии, острым коронарным синдромом, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием, хроническими болезнями печени и почек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Дирижер из города Шуша руководил оркестром легендарного Гидона Кремера на фестивале Kremerata Baltica (ВИДЕО/ФОТО)
Лента новостей
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана объявило международный тендер
Дирижер из города Шуша руководил оркестром легендарного Гидона Кремера на фестивале Kremerata Baltica (ВИДЕО/ФОТО)
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
Стратегии для построение устойчивых организаций в новой реальности обсудили на IDC CIO Summit 2021 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы
Президент Ильхам Алиев: Главы ИВ нескольких районов незаконно получали деньги, взятки, даже от представителей наиболее чувствительных в социальном отношении слоев
Президент Ильхам Алиев - новым главам Шамкирского и Джалилабадского районов: Вам необходимо работать, трудиться в повседневной жизни так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов происходило высокими темпами
Врио министра здравоохранения Азербайджана выступил на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов (ВИДЕО)
Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования