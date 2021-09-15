В Агдаме после капитального ремонта сдано в эксплуатацию здание школы (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме после капитального ремонта сдано в эксплуатацию здание школы.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, построенная в 1972 году школа носит имя шехида Самира Абдинова. Поскольку в школе долгое время не проводился ремонт, здание пришло в негодность.

После проведенного за счет государства капитального ремонта в школе будут учиться 314 учеников и работать 41 преподаватель. Все классные комнаты учебного заведения обеспечены необходимым оборудованием и наглядными пособиями.

На церемонии открытия школы приняли участие представители Министерства образования Азербайджана, районной исполнительной власти, члены семьи шехида, чье имя носит школа, а также работники сферы образования района.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)