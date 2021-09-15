Сегодня мы отмечаем День знаний в Агдаме – замглавы отдела Минобразования Азербайджана

АГДАМ /Trend/ - Традиционно 15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний. Сегодня мы отмечаем День знаний в Агдаме, одном из красивейших уголков нашей страны. Это для нас большая гордость.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Орхан Аббасов на церемонии открытия после капитального ремонта школы имени шехида Самира Абдинова в Агдаме.

По его словам, до прошлого года использовалось выражение «оккупированные территории Агдама», однако благодаря решительности Верховного главнокомандующего и героизму азербайджанской армии, наряду с Агдамом, были освобождены и другие оккупированные земли: «В средней школе села Зангишалы Агдамского района, на церемонии открытия которой мы присутствуем, в соответствии с распоряжением главы государства был проведен капитальный ремонт. В школе созданы все условия для организации обучения на современном уровне. Работы по восстановлению и капитальному ремонту школ в различных регионах страны продолжаются», – добавил Орхан Аббасов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)