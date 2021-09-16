В Генпрокуратуру Азербайджана направлена информация о 266 лицах с фиктивной инвалидностью

БАКУ /Trend/ - В Генеральную прокуратуру Азербайджана направлена информация о 266 лицах с фиктивной инвалидностью.

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам работы, проведенной в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации, сказал журналистам председатель Госагентства социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов, передает Trend.

Он отметил, что документы об инвалидности проверяются посредством систем минздрава, Государственной дорожной полиции и других структур: "К примеру, при проверке информации о человеке с проблемами со зрением, может выясниться, что несколько дней назад он получил водительские права. У 193 тысяч человек, инвалидность которых была подтверждена в 2006 году, пятилетний срок документа о назначении инвалидности истек. До настоящего времени из них вновь обратились за получением этого документа всего 30 процентов".

Байрамов добавил, что в прошлом году около 70 процентов направлений врачей о назначении инвалидности из общего числа в 78 тысяч были необоснованными.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)