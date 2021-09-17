Carlsberg Azerbaijan запустил производство пива Xırdalan из локального ячменя

16 сентября в Carlsberg Azerbaijan, крупнейшей пивоваренной компании страны, состоялся первый розлив пива Xırdalan из пивоваренного ячменя, выращенного в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили, а также исполнительный вице-президент “Carlsberg Group” по Восточной и Центральнойя Европе Ларс Леманн, генеральный директор “Carlsberg Azerbaijan” Вячеслав Мальцев и другие представители регионального руководства Carlsberg Group.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия подчеркнул важность мер, принятых в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Министерством экономики и компанией “Carlsberg Group” в мае этого года. Было отмечено, что сотрудничество компании с министерством послужит увеличению экспорта продукции под брендом «Made in Azerbaijan» на внешние рынки и обеспечению их конкурентоспособности. Министр экономики отметил, что расширение деятельности компании Carlsberg Azerbaijan, инвестировавшей более 55 млн AZN, и локализация сырьевой базы достойны внимания. Этот проект является важным шагом на пути развития производства на базе местного сырья и увеличения доли частного сектора в создании новых рабочих мест.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджана Таир Миркишили подчеркнул, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный и бизнес климат, и проинформировал участников о реформах реализуемых в сфере предпринимательства.

Ларс Леманн, исполнительный вице-президент Carlsberg Group в регионе Центральная и Восточная Европе, отметил, что выращенный в Азербайджане ячмень соответствует всем стандартам компании. Подчеркнув важность проекта локализации сырьевой базы, он отметил, что это еще и успешный опыт в сфере повышения инвестиционной привлекательности Азербайджана.

Вячеслав Мальцев, генеральный директор “Calrsbeg Azerbaijan”, сказал, что компания сейчас работает с партнерами над локализацией других сортов ячменя, используемого в пивоваренной промышленности. Пилотный проект “Carlsberg Azerbaijan” и “AzərŞəkər” по локализации пивоваренного ячменя стартовал в 2019 году. Успешные результаты лабораторных исследований позволили масштабировать проект - в 2020 году была расширена площадь посевов, что позволило уже в 2021 году запустить производство пива из ячменя, выращенного в Азербайджане. С 2022 года планируется полный переход производства на локальный пивоваренный ячмень.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность предприятия - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и более 3000 рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Əfsanə, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley's Garage и пр.