Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья завершились учения TurAz Şahini - 2021 ВВС Азербайджана и Турции.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджане, передает в пятницу Trend.

"Поздравляем весь личный состав, который был задействован в учениях", - говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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