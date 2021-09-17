Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья завершились учения TurAz Şahini - 2021 ВВС Азербайджана и Турции.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджане, передает в пятницу Trend.
"Поздравляем весь личный состав, который был задействован в учениях", - говорится в сообщении.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @cingizsafarli
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