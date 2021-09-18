USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакане, Гахе и Загаталах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Директор миссии USAID в Азербайджане Джайдев Сингх принял участие в открытии поддерживаемых USAID проектов с жителями Балакана, Гаха и Загаталы. Жители этих районов выделили свое время и ресурсы в проекты, направленные на улучшение технического водоснабжения и строительство детских игровых площадок. Эти проекты были реализованы в рамках проекта USAID по социально-экономическому развитию (SEDA), реализуемого Институтом управления Восток-Запад (EWMI) при поддержке Министерства экономики, передает Trend.

Новые водоводы и резервуары для воды в селах Гадашбина в Балакане и Джалаир в Гахе улучшат водоснабжение 230 семей состоящих из 1120 человек. Отныне жители региона смогут экономить время и деньги, которые они тратили на доставку и покупку воды, сосредоточиться на улучшении своих жилищных условий и экономических возможностей.

Недавно построенная детская площадка в селе Даначи в Загатале разукрасит досуг детям 1500 молодых семей. До строительства детской площадки семьям приходилось ехать 30 км до районного центра, чтобы отвезти детей в развлекательный центр. Помимо социальных и экономических выгод, проект предоставит возможность детям заниматься более оздоровительной и интересой деятельностью.

Эти проекты являются частью партнерства между USAID, правительством Азербайджана и местными сообществами, направленного на поддержку усилий по повышению уровня жизни. С 2011 года сообщества, участвующие в проекте SEDA, внесли свой вклад в реализацию 193 проектов в 154 деревнях, которые принесут пользу примерно 373 тысячам жителей. Эти проекты включают деятельность по поддержке местной экономики, ремонту медицинских центров, дорог, школ, систем водоснабжения и орошения.