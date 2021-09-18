Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

БАКУ /Trend/ - Объявленный в международный розыск Магсуд Махмудов задержан в Украине и экстрадирован в Азербайджан.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный в международный розыск 10 января 2020 года по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) УК, задержан на территории Украины в июле нынешнего года.

Он экстрадирован из Украины в Азербайджан 18 сентября и передан следствию.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)