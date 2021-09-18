Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

Общество 18 сентября 2021 10:43 (UTC+04:00)
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

БАКУ /Trend/ - Объявленный в международный розыск Магсуд Махмудов задержан в Украине и экстрадирован в Азербайджан.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный в международный розыск 10 января 2020 года по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) УК, задержан на территории Украины в июле нынешнего года.

Он экстрадирован из Украины в Азербайджан 18 сентября и передан следствию.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания (версия 2)
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии присвоены почетные звания (версия 2)
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Бакинской музыкальной академии (версия 2)
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Бакинской музыкальной академии (версия 2)
Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС осмотрела памятник «Марага-150» в Тертере (ФОТО)
Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС осмотрела памятник «Марага-150» в Тертере (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Прошли политические консультации глав аналитических структур МИД Казахстана и Таджикистана Казахстан 11:20
Нефтегазовая компания Казахстана закупит фильтры Тендеры 11:17
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:16
Глава Минобороны ФРГ призвала ЕС стать более независимым от США в военном плане Европа 10:56
Средняя стоимость апартаментов в Москве выросла за год на 17% Россия 10:53
Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву Транспорт 10:52
В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:49
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве Общество 10:43
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 18 сентября Узбекистан 10:30
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО) Культура 10:04
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 10:02
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 10:00
НПЗ в Туркменистане продлил тендер на капремонт Тендеры 09:38
Азербайджанская молодежь представила социальный ролик в честь Дня национальной музыки (ВИДЕО) Культура 09:29
Узбекнефтегаз опубликовал данные по ценам на бензин на биржевых торгах Энергетика 09:23
Air France подтвердила поломку самолета, вернувшегося в Пекин после возгорания Европа 09:21
Азербайджанский тар и яркие образцы мировых музыкальных шедевров (ФОТО) Культура 09:18
Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги США 08:54
Крупнейшая в мире сеть кинотеатров начнет принимать криптовалюту Бизнес 08:27
В кабмине Аргентины проведены перестановки Другие страны 08:23
Российская компания о работах, осуществленных на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане (Эксклюзив) Энергетика 08:01
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО) Общество 07:55
В США прокомментировали решение Франции отозвать посла из страны США 07:29
Турецкая авиация уничтожила 6 террористов на севере Ирака Турция 07:02
Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты разрешений на перевозку Экономика 07:01
В Великобритании могут ввести уголовную ответственность за проживание на территории без разрешения Европа 06:34
Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее организовать выборы Другие страны 06:05
Председатель Еврокомиссии посетит Бухарест 27 сентября Европа 05:36
Во Франции 67% населения полностью вакцинировались от COVID-19 Европа 05:07
Байден 22 сентября организует виртуальный саммит ООН по борьбе с COVID США 04:39
Московский завод Renault прерывает поставку автомобилей Экономика 04:10
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика Другие страны 03:42
Троюродный брат Нурмагомедова боец Завуров завершает карьеру Спорт 03:13
Чемпион мира Карлсен выиграл шахматный турнир в Ставангере Спорт 02:43
Дочь Пеле рассказала о его состоянии Спорт 02:15
Пентагон извинился за удар беспилотника США по Кабулу в августе США 01:46
Встреча G20 по Афганистану намечена на 22 сентября Другие страны 01:18
Генсек ООН предупредил мир о катастрофическом потеплении климата В мире 00:47
Жителям трех городов Германии ввели просроченную вакцину Европа 00:19
Париж отзывает послов из США и Австралии Европа 17 сентября 23:51
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября Туризм 17 сентября 23:43
ООН выступает за диалог в Индо-Тихоокеанском регионе В мире 17 сентября 23:15
ПРООН поставила в Туркменистан первую партию инсулинов Туркменистан 17 сентября 22:49
Узбекистан и Туркменистан возобновят авиарейсы Узбекистан 17 сентября 22:34
Грузия сократила экспорт золота Бизнес 17 сентября 22:27
Туркменистан и ООН обсудили создание национальной базы данных по ЦУР Туркменистан 17 сентября 22:23
В некоторых районах Азербайджана прошли ливни Общество 17 сентября 22:20
Омбудсмен Азербайджана наградила ряд сотрудников Агентства по разминированию почетными грамотами Азербайджан 17 сентября 22:18
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО Грузия 17 сентября 22:17
В Азербайджане подведены итоги выбора учительских вакансий по срочному контракту Общество 17 сентября 21:50
Выполнены задачи очередного этапа учений «Три брата – 2021» (ВИДЕО) Азербайджан 17 сентября 21:37
Мощность нефтепереработки в Иране вырастет за 3 года на 50% Экономика 17 сентября 21:33
Почему двери убежали от людей? Фантастическая ситуация в Баку (ФОТО) Культура 17 сентября 21:29
"Джаз Солнца" в Баку - яркие импровизации Анны Кашиной (ФОТО/ВИДЕО) Культура 17 сентября 21:24
От эпохи барокко до современности – концерт в Баку Культура 17 сентября 21:20
Следующая встреча стран ШОС может быть проведена в Туркменистане Туркменистан 17 сентября 21:18
В Великобритании смягчают правила въезда из других стран Европа 17 сентября 21:18
Названо число используемых в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения Экономика 17 сентября 21:12
Очередное заседание по делу Вугара Сафарли назначено на 21 сентября Азербайджан 17 сентября 21:11
Компания Johnson&Johnson планирует поставить в Грузию вакцины против коронавируса Грузия 17 сентября 21:02
Подписано соглашение о проведении в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году (ФОТО) ИКТ 17 сентября 20:38
Кто стоял за фальсификацией данных по Азербайджану в отчетах Doing Business? Экономика 17 сентября 20:36
Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС осмотрела памятник «Марага-150» в Тертере (ФОТО) Политика 17 сентября 20:29
ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для построения лучшего будущего после Второй Карабахской войны Политика 17 сентября 19:52
В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы Экономика 17 сентября 19:47
Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе носит предвзятый характер – глава Госкомитета Азербайджана (ФОТО) Политика 17 сентября 19:40
TƏBİB наделен новыми полномочиями Общество 17 сентября 19:34
Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС совершила поездку в Тертер (ФОТО) Политика 17 сентября 19:26
Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер – ЦБ Экономика 17 сентября 19:22
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд Финансы 17 сентября 19:11
ЦАЭРКА о причинах приостановки публикации отчета Всемирного банка «Doing Business» Экономика 17 сентября 19:05
В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков Экономика 17 сентября 18:38
В Азербайджане продолжается процесс восстановления экономического роста – ЦБ Экономика 17 сентября 18:33
ЦБ обнародовал прогноз по годовой инфляции в Азербайджане Финансы 17 сентября 18:26
Правительство Грузии поддерживает развитие инновационной ИТ-экосистемы Бизнес 17 сентября 18:23
Назван объем средств, поступивших в госбюджет Азербайджана по линии Налоговой службы Экономика 17 сентября 18:18
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев Экономика 17 сентября 18:15
Подорожание продовольствия связано с растущей потребностью в мире – азербайджанский депутат Экономика 17 сентября 17:55
Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку Финансы 17 сентября 17:55
Армяне совершили в Карабахе геноцид против историко-культурного наследия - глава Ассоциации омбудсменов ОИС Политика 17 сентября 17:54
Посол Кыргызстана встретился с замглавы МИД по развитию и международному сотрудничеству Кувейта Кыргызстан 17 сентября 17:48
Общее число подразделений банков РФ за август сократилось почти на 0,7% Россия 17 сентября 17:42
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17 сентября 17:39
Количество вакцинированных в Узбекистане на 15 сентября Узбекистан 17 сентября 17:39
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы (ФОТО) ИКТ 17 сентября 17:36
На страховом рынке Азербайджана наблюдается рост сборов по ОСАГО Финансы 17 сентября 17:35
Туркменистан и Таджикистан обсудили развитие двустороннего сотрудничества в ряде сфер Туркменистан 17 сентября 17:32
Российский вертолетный сервисный центр в Азербайджане станет региональным хабом по капремонту Экономика 17 сентября 17:26
Группе Героев Отечественной войны Азербайджана вручены документы на квартиры (ФОТО) Общество 17 сентября 17:23
В заповеднике "Гала" пройдет Фестиваль культуры народов России Культура 17 сентября 17:22
И.о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку на фоне кризиса с беженцами Европа 17 сентября 17:22
Блинкен заявил, что США рассчитывают созвать встречу мировых лидеров по климату США 17 сентября 17:15
В Грузии снизилась стоимость мобильного интернета ИКТ 17 сентября 17:02
В Хазарском районе продолжаются масштабные работы по ремонту дорожной инфраструктуры (ФОТО) Общество 17 сентября 16:57
На сайте ООН размещены документы международных организаций по освобожденным территориям Азербайджана Политика 17 сентября 16:52
МВД Азербайджана о штрафовании граждан за неиспользование медмасок в подземных переходах Общество 17 сентября 16:49
Фьючерсы на индексы США снижаются на экономической неопределенности США 17 сентября 16:43
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17 сентября 16:38
ОАЭ профинансирует запуск производства удобрений в Туркменистане Туркменистан 17 сентября 16:37
В Азербайджане выявлены еще 1 770 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 788 человек Общество 17 сентября 16:35
Все новости