В Азербайджане из-за пандемии сократилась вакцинация против других болезней
БАКУ /Trend/ - Во всем мире, в том числе в Азербайджане, из-за пандемии коронавируса сократилась вакцинация и иммунизация против других болезней.
Об этом сказал в воскресенье Trend специалист Министерства здравоохранения Эркин Рагимов.
По его словам, в настоящее время это глобальная проблема: «Сейчас все страны пытаются разными способами просвещения направить людей, чтобы те своевременно получали рутинные вакцины. В нашей стране ситуация аналогичная. Уменьшилась вакцинация против других болезней, и это само по себе представляет опасность. Необходимо объяснить людям, что они должны проходить плановую вакцинацию вовремя».
(Автор: Чингиз Сафарли)
Twitter: @cingizsafarli
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