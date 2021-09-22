Лица, приобретшие поддельные COVID-паспорта, могут быть привлечены к уголовной ответственности – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вместе с лицом, продающим поддельный COVID-паспорт, уголовную ответственность несет и гражданин, купивший и использующий этот документ, сообщил в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

«Деньги, заплаченные за приобретение поддельного COVID-паспорта, могут быть классифицированы как взятка. Это вопрос, связанный со следственными действиями. Согласно ст. 320 УК Азербайджана, изготовление и использование поддельных документов создает ответственность и наказывается штрафом от 3 тысяч до 6 тысяч манатов, исправительными работами сроком до 2 лет или лишением свободы сроком до 2 лет. Другая статья УК говорит о том, что умышленное использование поддельных документов предусматривает еще более тяжелое наказание. Гражданин, который приобретает этот COVID-паспорт, делает это сознательно, зная, что документ поддельный. В отношении каждого из лиц, совершивших это деяние, выбираются меры пресечения согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса».

Начальник отдела добавил, что если лицо, купившее поддельный COVID-паспорт, заразит других коронавирусом, и это приведет к летальному исходу, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 139-1 УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)