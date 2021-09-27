Во время 44-дневной войны армянами были убиты 12 азербайджанских детей, пятеро - потеряли обоих родителей - Госкомитет

Общество 27 сентября 2021 15:08 (UTC+04:00)
Во время 44-дневной войны армянами были убиты 12 азербайджанских детей, пятеро - потеряли обоих родителей - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В результате масштабных провокаций вооруженных сил Армении во время 44-дневной Отечественной войны, военных преступлений, совершенных оккупационным режимом против азербайджанского мирного населения, проживающего в городах и поселках вдали от зоны боевых действий, были зверски убиты 12 детей, а 35 - получили ранения различной степени тяжести. 181 ребенок потерял одного, пятеро - обоих родителей, одна семья была уничтожена полностью.

Как сообщает Trend, об этом говорится в распространенном в понедельник обращении Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей в связи с отмечаемым 27 сентября Днем памяти.

В обращении подчеркивается, что в результате продолжавшейся в течение последних около 30 лет военной агрессии Армении были убиты свыше 23 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч - были ранены или стали инвалидами, около четырех тысяч граждан Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести. На всех оккупированных территориях Азербайджана более 700 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. 250 000 человек из числа азербайджанского населения, составлявшего когда-то большинство на территории, которая сегодня называется Арменией, были изгнаны со своих исконных земель в конце 1980-х годов.

"Во время первой Карабахской войны 210 детей были убиты, 270 - утратили здоровье, 92 ребенка были взяты в заложники. Кроме того, 3393 ребенка потеряли одного, а 120 детей - обоих родителей. В период оккупации Арменией 20 процентов азербайджанской территории Азербайджан был одной из стран с наибольшим количеством беженцев и вынужденных переселенцев в мире. В результате интенсивного обстрела находящихся вдали от зоны конфликта территорий Азербайджана Арменией, широко использовавшей во второй Карабахской войне тактику террора, чтобы повергнуть население в ужас, погибли 33 женщины, 74 - получили ранения различной степени тяжести.

Преднамеренный выбор Арменией в качестве своей мишени гражданского населения Азербайджана, наличие среди жертв террористических актов женщин и детей - очередное проявление вандализма, который совершался армянами на протяжении всей истории. Особо следует отметить, что, несмотря на объявление о прекращении огня между сторонами с 12:00 10 октября 2020 года по гуманитарным соображениям, около двух часов ночи 11 октября вооруженные силы Армении обстреляли из тяжелой артиллерии и ОТРК густонаселенный центральный квартал города Гянджа, расположенного вдали от зоны боевых действий. Агрессор не ограничился этим и в ночь на 17 октября 2020 года выпустил очередную баллистическую ракету по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана. В обоих случаях обстрелы привели к многочисленным человеческим жертвам. Около 13:00 28 октября 2020 года вооруженные силы Армении вновь нарушили объявленное по гуманитарным соображениям прекращения огня и подвергли обстрелу из РСЗО "Смерч" центр Бардинского района. Ранения из числа мирных жителей получили сотни людей, множество гражданских было зверски убито. Но противник, не ограничившись и этим, продолжил подвергать обстрелу с использованием баллистических ракет и тяжелой артиллерии Мингячевир, Тертер, Агдам, Шамкир, Нафталан, Агджабеди, Хызы, Физули, Джебраил, Бейлаган и другие населенные пункты Азербайджана. Кроме того, что взрывы ракет и снарядов, артиллерийские обстрелы, в частности тот факт, что эти нападения совершались в ночные часы, привели к большим человеческим жертвам, это также вызвало у мирного населения, и особенно у детей психологическую напряженность и тревогу, которые, возможно, останутся у них на протяжении всей жизни.

В период военной агрессии Армения приняла целенаправленные меры по предотвращению возможности возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома и на свои земли. За этот период на территориях Азербайджана, которые в тот период находились под армянской оккупацией, были разграблены более 900 населенных пунктов, 150 000 домов, 1100 учебных заведений и 520 медицинских учреждений, азербайджанские территории подверглись масштабному минированию. Однако азербайджанское государство, несмотря на все эти трудности, вступило в новый этап, который включает в себя постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию, и решительно движется вперед.

Агрессивные действия армянского государства во время войны вышеперечисленным не ограничились. Видя поражение своей армии в зоне боевых действий, руководство Армении, проигнорировав ратифицированную им же «Конвенцию о правах ребенка», Факультативный протокол в связи с участием детей в вооруженных конфликтах, привлекло к боевым действиям не достигших 15-летнего возраста детей. Отмечая, что вышеуказанные действия Армении, случаи нападения на охраняемые в соответствии с международным правом объекты, включая школы и больницы, а также призыв на военную службу или мобилизация в целях участия в военных действиях лиц, не достигших 15-летнего возраста, классифицируются как военные преступления, призываем все международные организации не оставаться равнодушными к незаконным действиям Армении, дать должную правовую оценку ее деяниям, противоречащим нормам и принципам международного права, оказать поддержку обеспечению развития и жизни детей в условиях мира и благосостояния", - говорится в обращении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)

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