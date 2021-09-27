БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 630 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую – 605.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 350 575.

При этом первую дозу препарата получили 4 713 775, вторую – 3 636 800 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)