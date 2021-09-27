Я была очень растрогана, когда увидела, что в шествии плакат с фотографией моего мужа несет Президент Ильхам Алиев – супруга шехида

БАКУ /Trend/ - Я была очень растрогана и рада когда увидела, что плакат с фотографией моего мужа в шествии, проведенном 27 сентября в Баку в знак уважения светлой памяти шехидов Отечественной войны, несет Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Об этом сказала Trend супруга шехида Адиля Ибрагимли Наргюль Ибрагимли.

Она сказала, что ей трудно справиться с эмоциями: «Я никогда не забуду это, и я еще раз испытала чувство гордости за своего мужа. Сегодня День памяти шехидов, да упокоит Аллах их души, и в то же время – это день начала Отечественной войны, которая привела нас к победе. Я горжусь нашей исторической победой».

Отметим, что 27 сентября, в День памяти, в городе Баку было организовано шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и наших соотечественниках, пропавших без вести.

В шествии приняли участие Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. На плакате, который нес в шествии Президент Ильхам Алиев, была фотография шехида Ибрагимли Адиля Асам оглу.

Офицер воинской части Министерства обороны Азербайджана, старший лейтенант Адиль Ибрагимли погиб 7 ноября 2020 года во время боев на территории Ходжавендского района. Он проявил личную храбрость, выполняя особые задания в боевых операциях в направлении города Шуша. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил Адилю Ибрагимли звание «Героя Отечественной войны», наградил его медалями «За Отчизну», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение города Шуша» и «За освобождение Ходжавенда».

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)