Разрабатываются предложения по оптимизации деятельности культурных учреждений – минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются предложения по оптимизации деятельности культурных учреждений, клубов, сообщили во вторник в министерстве культуры в ответ на запрос Trend.

В ведомстве отметили, что предложения готовятся с целью повышения эффективности работы культурных учреждений, клубов, находящихся в подчинении минкульта, их более компактной организации по административно-территориальным единицам страны, повышения уровня обслуживания.

В структуре добавили, что по завершении этого процесса будут осуществлены конкретные меры по ремонту клубов: «Кроме того, для более эффективного использования и совершенствования управления государственной собственностью в среднесрочный период определен список учреждений, которые останутся в государственной собственности, а учреждения и объекты, а также ряд клубов, не включенных в список, вынесены на приватизацию».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)