Армяне не выдержали натиска контрнаступления азербайджанской армии - генерал-майор

БАКУ /Trend/ - Армяне не выдержали натиска контрнаступления азербайджанской армии.

Об этом сказал начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана генерал-майор Бекир Оруджев, сообщает во вторник Trend.

Он сообщил, что 27 сентября 2020 года противник начал вести обстрел линии фронта из всех видов оружия, в том числе ракетного.

«В ответ на армянские провокации азербайджанская армия перешла в контрнаступление, и все 44 дня войны она шла только вперед. Мировая история не знала такой войны. Армяне не выдержали натиска контрнаступления азербайджанской армии. Армения считала, что если она владеет высотами, то азербайджанская армия не сможет ее победить. Но азербайджанская армия прорвала укрепления противника, освободив эти высоты. Военными операциями непосредственно руководил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев. Азербайджанский народ тесно сплотился вокруг Верховного главнокомандующего, и в Отечественной войне была одержана победа», - сказал Оруджев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)