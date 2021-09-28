В Баку сохранится дождливая погода
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, прогнозируется северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.
В районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град. Утром местами туман, умеренный восточный ветер.
Ночью - 12-16, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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