В Баку сохранится дождливая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, прогнозируется северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град. Утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Ночью - 12-16, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)