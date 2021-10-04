Азербайджанский борец стал бронзовым призером чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в норвежском Осло.

Как сообщает Trend, Абакаров, выступавший в весовой категории 86 кг, вышел в полуфинал, победив Ахмеда Дударова из Германии, Мухаммеда Алиева из Украины и Сандро Аминашвили из Грузии. В следующем раунде представитель Азербайджана встретился с американским спортсменом Дэвидом Тейлором. Азербайджанский борец уступил чемпиону последних Олимпийских игр.

3 октября Абакаров одержал победу над Борисом Макоевым (Словакия) в борьбе за бронзовую медаль и завершил чемпионат мира на третьем месте.