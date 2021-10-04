Эксперт о строительстве альтернативной дороги на северном выезде из Баку

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог предлагает построить альтернативную дорогу на северном выезде из Баку, чтобы разгрузить трассу Баку-Сумгайыт.

Эксперт по транспортным вопросам Эльмеддин Мурадлы прокомментировал, насколько будет эффективна дорога, которую предлагают построить от Международного автовокзала на ул. Шарифзаде.

По его словам, строительство этой дороги целесообразно: «Считаю, что это частично устранит хаотичное движение на круге 20 Января. Это северные ворота столицы, чем удобнее и безопаснее они будут, тем лучше».

Эксперт добавил, что такая же ситуация и на Хырдаланском круге. Если в дальнейшем там будут проводиться работы по расширению, то все дома вдоль дороги должны быть снесены: «Проекты должны глубоко анализироваться и разрабатываться на 50-100 лет. К сожалению, большая часть дорог в Азербайджане предусмотрена на 3-5 лет. Разрабатывая эти проекты, необходимо учитывать долгосрочную перспективу».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)