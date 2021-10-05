На лечение в Турцию отправлены еще четверо азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" отправил на лечение в Турцию еще 4 военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Фонд будет контролировать процесс их лечения до полного выздоровления. Напомним, что до настоящего времени Фондом "YAŞAT" были отправлены на лечение в Турцию 136 раненых военнослужащих. 90 из них успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Военнослужащие обеспечены Фондом лекарственными препаратами для продолжения их лечения в предстоящие месяцы.

Для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)