В Азербайджане члены семей сменивших место службы сотрудников прокуратуры получили право на денежную компенсацию
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление №112 от 12 июля 2011 года об утверждении размера и порядка выплаты денежной компенсации сотрудникам прокуратуры, которые в связи со сменой места службы арендуют жилье.
Как передает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
В соответствии с изменениями, право на получение ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой сотрудникам прокуратуры, которые в связи со сменой места службы арендуют жилье, будут также иметь члены их семей.
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В Азербайджане члены семей сменивших место службы сотрудников прокуратуры получили право на денежную компенсацию
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