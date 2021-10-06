Назван срок выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, за исключением выплат лицам с пенсионным правом на льготных условиях, планируется выплатить восьмого октября.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что на первое июля 2021 года на учете в Госфонде соцзащиты состояли один миллион 214,1 тысячи пенсионеров (на первое июля 2020 года - один миллион 257,4 тысячи), или 12,1 процента от численности населения Азербайджана.

Из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 29,5 процента - по инвалидности, 11,7 процента - по потере кормильца.