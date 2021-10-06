Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и Швейцарский университет UBIS подписали контракт о сотрудничестве по совместной реализации программы MBA. Целью контракта является налаживание партнерства между БВШН и UBIS в области образования и науки. Документ предусматривает реализацию в БВШН программ двойного диплома MBA на основе образовательных программ UBIS.

В соответствии с контрактом Бакинская высшая школа нефти приступит к реализации образовательных программ, которые будут одобрены Международным советом по аккредитации бизнес-образования UBIS (IACBE) и другими органами по аккредитации. БВШН, в свою очередь, будет качественно преподавать образовательные программы UBIS.

Контакт о сотрудничестве подписали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и заместитель генерального директора Университета UBIS, директор по коммерческим вопросам Рафаэль Салазар.

Приветствуя гостей на онлайн-встрече, ректор БВШН Эльмар Гасымов в первую очередь поздравил всех преподавателей с Днем учителя. Коснувшись важности подписанного между БВШН и UBIS документа, ректор сказал, что это сотрудничество будет выгодным для обоих вузов. Э. Гасымов пригласил в Азербайджан руководство Университета UBIS.

Директор Учебного центра БВШН по управлению бизнесом Ровшан Будагов дал информацию о процессе обучения, который будет совместно реализован в рамках программы MBA. Он подчеркнул, что международное сотрудничество - залог будущего успеха высших учебных заведений.

Отметив, что контакт о сотрудничестве предоставляет широкие возможности для обоих университетов, заместитель генерального директора UBIS Рафаэль Салазар сказал, что студенты смогут воспользоваться этой возможностью на высоком уровне.

Университет бизнеса и международных исследований (UBIS) в Женеве (Швейцария) предлагает программы бакалавриата (BBA, BAIR), магистратуры (MBA, MAIR) и докторантуры в области делового администрирования и международных отношений. В UBIS обучаются студенты из 40 стран мира. UBIS предлагает студентам возможность учиться в 20 общих кампусах, помимо Женевы. Это первое учебное заведение в Швейцарии, получившее полную аккредитацию на поставку программ по бизнесу и международным отношениям в США и других зарубежных странах.