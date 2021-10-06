В Азербайджане предложены изменения в законопроект "О Дне независимости"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 28 мая будет отмечаться как День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости. Обе даты будут считаться нерабочими днями.

Это отражено в законопроекте "О Дне независимости", сообщает в среду Trend.

Законопроект будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Отметим, что на настоящее время 28 мая отмечается как День республики, и этот день является нерабочим. 18 октября - День независимости, и это рабочий день в стране.

(Перевод: Кямаля Сеидова)