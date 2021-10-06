В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля полностью вакцинированных от коронавируса граждан в общей численности населения превышает среднемировой показатель. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии.

«По данным на конец сентября, доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан в общей численности населения была выше среднемирового показателя в пяти странах Европы и Центральной Азии (Азербайджан, Хорватия, Венгрия, Польша и Турция), в то время как остальная часть региона отставала. Хотя в последнее время темпы роста вакцинации ускорились, количество использованных доз вакцины было примерно наполовину ниже общемирового показателя в одной трети стран региона, в частности, из-за большего числа людей, не желающих вакцинироваться», - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики ВБ, во многих странах Европы и Центральной Азии с низкими показателями вакцинации рост числа новых случаев смерти от COVID-19 в третьем квартале был особенно заметным.

По данным на 5 октября, общее количество использованных доз вакцины по Азербайджану составило 8 795 572. При этом первую дозу вакцины получили 4 824 323, вторую – 3 971 249 человек.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn